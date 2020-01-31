متابعة/موظف ببنك في زغوان يختلس مبلغا ضخما ويغادر البلاد: معطيات وتفاصيل جديدة..

في متابعة لحادثة سرقة 350 الف دينار من فرع بنكي بزغوان من طرف احد الأعوان أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان، مهدي المشاط في تصريح لـ “الجوهرة اف ام” بأن وكيل الجمهورية أذن باحالة ملف القضية على أنظار الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية في تونس، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال الابحاث على ضوء محضر البحث الذي سيتم جلبه من الشرطة العدلية إلى الادارة المذكورة.

وأضاف المصدر نفسه أن المصالح البنكية تجري تدقيقا ماليا في هذا الفرع للتأكد من حجم المبلغ المسروق المصرح به من طرف رئيس الفرع والذي قدر بـ350 الف دينار.

وأكد أيضا أنه لا وجود لأي رسالة تركها المشتبه فيه، خطية كانت أو الكترونية، تتعلق بموضوع السرقة، موضّحا أنه قد تم إدراجه بالتفتيش وأن المبلغ المسروق تم اختلاسه على فترات من حسابات عدد من المواطنين.