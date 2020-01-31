التجاري بنك تطلق خدمة “رزقي” لفائدة باعثي المشاريع الصغرى (فيديو)

أطلقت مؤسّسة التجاري بنك أمس الخميس 30 جانفي 2020، خدمة “رزقي” لفائدة الشركات الصغرى وشعارها ” ثنيتك مسهّلة” وذلك في اشارة للتسهيلات التي يمكن أن يتمتّع بها الحريف.

هذه الخدمة تعمل على ادماج المؤسسات الصغرى في الدورة الاقتصاديّة وخلق مواطن الشغل، وستساهم كذلك في الحد من وفيّات المؤسّسات وخاصة تلك التي لم تستند على دراسة شاملة قبل اطلاق المشروع.

ومن جانبه أكّد كمال الحبّاشي المدير العام المساعد للشركة في تصريح لـ”المصدر” أن خدمة “رزقي” توفّر مجموعة من الخدمات المتكاملة للحريف.

وبالاضافة للجانب المالي المتمثّل في تمويل المشروع توفّر “رزقي” لحرفائها المتابعة والمرافقة والتكوين في كافة مراحل بعث المشروع.

كما ستوفّر هذه الخدمة للحرفاء جانب تأمين المؤسّسة والاشتراك المجاني في منظومة “swiver” وهي خدمة تمكّنه من تسيير منظومة الفوترة والتعامل مع الحرفاء عن بعد ودون اللجوء الى خبير في المحاسبة في القطاع الخاص.

كما سمكّن “رزقي” حرفائها من تسهيلات لدى “التجاري ليزيننق” بهدف الحصول على سيارة لتسهيل معاملات باعث المشروه.

وتحاول التجاري بنك من خلال اطلاق هذه الخدمة تحريك عجلة الاقتصاد التونسي و الحد من البطالة وادماج المشاريع الصغرى في الدورة الاقتصاديّة.