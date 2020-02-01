ائتلاف الكرامة يطالب بوزارتين هامّتين من أجل المشاركة في الحكومة.. وهذه التفاصيل

اكد عبد اللطيف العلوي النائب عن ائتلاف الكرامة إنّ الإئتلاف يشترط للمشاركة في حكومة الياس الفخفاخ الحصول على حقيبتي الداخلية والصناعة والطاقة والمناجم، مؤكدا أنّ مرشّح الإئتلاف لحقيبة الداخلية هو النائب يسري الدالي واصفا اياه بالكفء، وصاحب رؤية للإصلاح في الفصل بين الإداري والأمني وانه له تجربة امتدت لعقدين في الوظيفة العمومية.

وحول وزارة الطاقة ، شدد العلوي على إنّ لإئتلاف الكرامة برنامجا لمراجعة عقود الطاقة وعلى ان له تصورا خاصا للحوض المنجمي اعتبر انه يراعي مصلحة ابناء الجهة والمصلحة الوطنية العليا.

ولفت العلوي في تصريح لـ”موزاييك أف أم” الى ان بقية شروط الائتلاف يمكن ان تطرح للنقاش في المفاوضات.