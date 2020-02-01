أثار جدلا واسعا/ ياسين العيّاري يتوجّه بكلام غير أخلاقي للنائب راشد الخياري.. وهذه التفاصيل

نشر النائب ياسين العياري تدوينة على صفحته الرسميّة بموقع التواصل الاجتماعي وجّه فيها جملة من التّهم لزميله راشد الخياري.

وكتب العياري في التدوينة “شوف يا وبش …ريت وقت انت اتدور تفلّم على الناس توعد فيهم باش إتطرد سفير فرانسا ودرت في الحياصة إتدجل على العباد باش تجيبلهم البترول في إبادن وسيبت الموضوع وتنتج في الياغرت بالكركم؟ وقتها أحنا نخدمو في ما ينفع الناس، وقتها خادمين فوق 500 ملف s17 في أقل من عام!”

وقال العياري : “إيجا نفسرلك شنوة صار …مواطنين بعثولك معطياتهم، ليك إنت…وإنت عديتهم لوزارة الداخلية…جاء سفير فرانسا في الليل دخل من الباب التلاني، باب حلهولو دحلان لمّ الدوسيات الي تخدمت وبعثلي ليا أنا المعطيات،… الأسامي والالقاب وأرقام بطاقات التعريف …هذا في إطار مؤامرة كونية، لضربك أنت شخصيا، أسد المشرق والمغرب، زعيم الامة، بطل الرافدين، تنّين السنة، تمساح الحقيقة، ضفدع الشريعة، جربوع الاندلس…تقعد وهف يهزك ما أرخصك وما أبهمك!”.

وتابع : “لا خدموا، لا خلاو الناس تخدم، عايشين في عوالم الوهم! … شوف يا خامج في الإخر خسرك المزود وربحك البرلمان!…شوف يا قراد الخيل…لسنوات طوال، كنت أتجاهل خزعبلاتك وندعيلك إنه ربي يفرّج عليك وتبطل التكروري…لكن تو الأمر مختلف…لن أسمح للخماج أمثالك يعملوا أسامي على ظهري”.

وأضاف:” أنت ينجم واحد يسطولك على مؤامراتك… على زكرتك… على بنديرك… على التكروري متاعك… موش على خدمتك! فلا أحد يقدر أن يسطو على تهريج مهرج فمهرجا كنت و مهرجا ستبقى!…صدق زميلك وهو كذوب ما يتبعك كان أحمق أو مغفل… ينجم يصدقك انك المعطيات والدوسيات خدمتها إنت والنتائج عندي أنا …ربي يجبرلك… وبالتوفيق في لمان البترول يا عضو لجنة الطاقة، الفاصع عنها …فيك وفي خزعبلاتك ساقي…المرة هذه قرصة صغيرة، موش باش نقتل ذبانة بمدفع زادة، لكن المرة الجاية … سأستعير في الضحك عليك فعلا وصفه مظفر نواب! و بالواقفة زادة”.

يذكر ان الخياري كان قد اتهم العياري في تدوينة نشرها بصفحته على موقع فايسبوك” اليوم بـ”السطو على جهد الغير و نسبه لنفسه بكل وقاحة وبكل صحة رقعة” قائلا “لقد وصلنا للقاع و للحضيض يا سادة …الله الله على التبلعيط و الكذب و مغالطة الشعب….”.