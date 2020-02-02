القصرين : حجز أكثر من 8 آلاف حبة مخدرة بمعبر بوشبكة الحدودي



تمكنت الوحدات الديوانية التابعة للمكتب الحدودي بمعبر بوشبكة في معتمدية فريانة من ولاية القصرين، مساء أمس السبت، من حجز أكثر من 8 آلاف حبة مخدرة

متمثلة في 336 حبة من نوع لوريكا (Lyrica) و3600 حبة من نوع نيروماد (Neuromed) و1740 حبة من نوع دوليكا (Dolica) و1344 حبة من نوع ليدول (Lydol) و720 حبة من

نوع ايدغار (Edgar) و1200 حبة من نوع هيكما (Hikma)، وفق مصدر ديواني بالجهة.

وذكر ذات المصدر، في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أن هذه العملية تمت إثر ايقاف دورية ديوانية لسيارة على متنها مواطن جزائري الجنسية كان قادما من إحدى الولايات الساحلية ومتجها نحو

القطر الجزائري، وبتفتيشها تفتيشا دقيقا تمكنت الوحدات المذكورة من العثور على كمية الحبوب المخدرة، موضحا أنه تم الإحتفاظ بالمواطن الجزائري واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.

وكانت الإدارة العامة للديوانة، أعلنت في بلاغ لها عن إحباط محاولة تهريب 8940 حبة من أدوية مخدرة تم ضبطها، على مستوى معبر بوشبكة الحدودي، مخفية داخل خزان الوقود

والمحرك وأبواب سيارة تحمل ترقيما أجنبيا أثناء الاستعداد للمغادرة في اتجاه القطر الجزائري.