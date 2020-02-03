في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الاثنين 03 جانفي 2020

الحمل

ستشعر اليوم بأنك متفائل ومقبل على الحياة وواثق من نفسك ومستعد للقيام بأي مهمة تخطر ببالك. إذا كنت تسعى من أجل تحقيق هدفك هذه الفترة، فسيحدث شيء ما اليوم يجعلك تدنو من هدفك. عليك أن تفكر في الخطوات الواجب اتخاذها الفترة المقبلة.

الثور

ستتحسن أمورك العاطفية يوما بعد يوم فاستمر في محاولة إقناع الحبيب برأيك الخاص وسيتغير حالك من دون أن تدرك. ستبدي رأيك في الأمور التي تشغل بال شريكك. ستنتظر زيارة شخص ما مهم جدا بالنسبة لك ولأسرتك بالكامل.

الجوزاء

تبدو سعيدا جدا وما يجب عليك فعله اليوم أن تبتعد عن أنظار المتطفلين. قد يحاول شخص ما الاستفسار عن سبب هذا الشعور. على الرغم من شعورك بالسعادة إلا أنك لا تريد أن يقترب منك أي شخص. لتجنب الشعور بالملل، اقض وقت فراغك بمفردك في مكان هادئ.

السرطان

لا تسمح لأحد بالتدخل في حياتك لأن ذلك سيجعلك تقع في العديد من المشاكل وسيقلب الأمور رأسا على عقب. اقبل بما لديك ولا تحاول تغيير واقعك. تقبّل كل الملاحظات التي يوجهها اليك الآخرون. لا تبدأ بالمشاريع الضخمة لأنك لن تنهيها أبدا وقد تسوء حالتك أكثر ممّا تتخيل.

الاسد

إذا كنت مرتبطا عاطفيا هذه الفترة، ستشعر بأنك تتمنى رؤية الشريك اليوم. أما إذا كنت أعزب، ستشعر بمشاعر غريبة تجاه شخص لم تتوقع يوما أن ترتبط به. قد يكون الأمر صعبا جدا اليوم، ولكن كل شيء سيكون على ما يرام غدا.

العذراء

قد يخبرك شخص ما بأخبار غريبة. قد يتحدث هذا الشخص بطريقة غريبة أيضا.هذا الشخص لا يريد أن يتحدث عن أي شيء ولكنه يريد شخصا يصغي إليه فقط. كن واضحا معه.

الميزان

هذا اليوم من الأيام التي تشعر فيها بحالة من الحزن الشديد والاكتئاب رغم عدم وجود أسباب واضحة. قد تبتعد عن أي تجمعات ولن تشارك في أي نشاطات خاصة النشاطات الجماعية.

العقرب

وضعك المالي مقلق جدا اليوم. لا تستطيع أن تدير شؤونك بشكل جيد بسبب شعورك بالقلق باستمرار. خطط لمستقبلك فقد تواجهك صعوبة في البداية ولكن بعد ذلك ستشعر أن كل شيء على ما يرام.ستحصل خلال أيام على مكافأة من العمل تغير حياتك. اهتم بعملك اليوم وحاول أن تنسى همومك.

القوس

أنت شخص تتميز بسرعة البديهة ولذلك ستفهم ما يدور حولك ولن تحتاج إلى شخص ما ليفسر لك ما يحدث. اقترابك من بعض الأشخاص اليوم قد يقوي العلاقة بينكما ولكن عليك ألا تحكم على أي شخص بسرعة. خذ وقتك الكافي للتعرف أكثر على شخصيته.

الجدي

حان الوقت لتتصرف فقد التزمت الصمت لوقت طويل وذلك لم يكن من لصالحك أبدا. تكلم وأبد وجهة نظرك، لن يمنعك أحد من فعل ذلك. أنت صاحب حق. انقل أفكارك لزملائك و لا تتخل عن مبادئك أبداً حتى لو كلفك ذلك الكثير.

الدلو

المشروع الذي قمت به مؤخرا قد يحقق أرباحا غير متوقعة. على الرغم من المشاكل المادية التي واجهتك أنت في البداية، إلا أنكم الآن تشعر بالرضا عن نفسك.ربما تؤجل اليوم أي مهمة من أجل الاحتفال بهذه الأحداث السارة.

الحوت

يجب أن تركز على المهام الضرورية التي يجب أن تقوم بها اليوم. قم بعمل صيانة لبعض الأجهزة المتوقفة عن العمل في منزلك. إذا حاول أحد الأصدقاء تغيير وجهة نظرك في قضية ما، لا تتخل عن وجهة نظرك أبدا.