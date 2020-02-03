بعد أن نعته بأبشع النعوت/ راشد الخياري يعتبر ياسين العياري “فصالة وشورّب مجلس النواب”

اكد النائب المستقل راشد الخياري اليوم الاثنين 3 فيفري 2020 انه سيقاضي النائب ياسين العياري بسبب ما بدر منه من ألفاظ جارحة وسب وشتم تجاهه معتبرا أنه وصل الى مستويات بالغة من الوضاعة والضحالة” واصفا اياه بـ”شورب المجلس”وبـ”الفصالة”مع اعتذاره لشورّب.

واشار الخياري الى ان سبب الخلاف بينه وبين العياري يعود الى قائمة تضم بين 70 و80 شخصا من المشمولين بالاجراء الحدودي “س17 ” والتي قال الخياري انه كان قد سلمها الى وزير الداخلية قبل ان يفاجأ بنشرها من قبل النائب ياسين العياري متهما اياه بالسطو على عمله ومجهوده.

وحول مآل تلك القائمة أكد الخياري في تصريح لـ”موزاييك أف أم” أن وزير الداخلية استجاب لطلبه وتم رفع الاجراء على كافة الاشخاص المضمنين بها.