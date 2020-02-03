نائب عن ائتلاف الكرامة يقتحم مركز أمن بالقيروان ويخرج أحد الموقوفين

فيروس كورونا: 10 من المواطنين التونسيين يصلون اليوم الى الجزائر على متن الطائرة التي خصصتها الجزائر لاجلاء رعاياها من ووهان

هذه حقيقة وفاة مراد الطرابلسي في سجن المرناقية..

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

بعد أن نعته بأبشع النعوت/ راشد الخياري يعتبر ياسين العياري “فصالة وشورّب مجلس النواب”

2020/02/03 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

اكد النائب المستقل راشد الخياري اليوم الاثنين 3 فيفري 2020 انه سيقاضي النائب ياسين العياري بسبب ما بدر منه من ألفاظ جارحة وسب وشتم تجاهه معتبرا أنه وصل الى مستويات بالغة من الوضاعة والضحالة” واصفا اياه بـ”شورب المجلس”وبـ”الفصالة”مع اعتذاره لشورّب.

واشار الخياري الى ان سبب الخلاف بينه وبين العياري يعود الى قائمة تضم بين 70 و80 شخصا من المشمولين بالاجراء الحدودي “س17 ” والتي قال الخياري انه كان قد سلمها الى وزير الداخلية قبل ان يفاجأ بنشرها من قبل النائب ياسين العياري متهما اياه بالسطو على عمله ومجهوده.

وحول مآل تلك القائمة أكد الخياري في تصريح لـ”موزاييك أف أم” أن وزير الداخلية استجاب لطلبه وتم رفع الاجراء على كافة الاشخاص المضمنين بها.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn