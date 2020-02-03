قفصة: المندوبية الجهوية للمرأة والطفولة وكبار السنّ تتعهّد خلال السنة المنقضية ب53 مرأة من ضحايا العنف

تعهّدت المندوبية الجهوية للمرأة والطفولة وكبار السنّ بولاية قفصة طيلة السنة المنقضية بنحو 53 مٍرأة من ضحايا العنف بمختلف أشكاله، وإستفادت النّساء اللاتي تعرّضن الى 245 عمليّة عنف جسدي ولفظي ونفسي وإقتصادي وجنسي، بتدخلات تركّزت على الاحاطة الصحّية والنفسية والاجتماعية بالاضافة إلى إستفادة بعضهن بمرافقات قانونية.

وذكرت المندوبية الجهوية نبوية عرفة ل(وات) أن من بينهن 6 نساء ضحايا العنف حظين بتدخلات تهمّ إدماجهن في الدورة الاقتصادية، بينما تمّ إيواء 4 نساء أخريات بمركز حرّة وفاعلة وهو مركز يتعهّد بالنساء ضحايا العنف.

كما قامت المندوبية الجهوية للمرأة بقفصة في السنة الماضية بتوجيه 49 امرأة من ضحايا العنف إلى خليّة الانصات الموجودة بمركز الايواء “حرّة وفاعلة”، حيث كانت لهنّ حصص إحاطة نفسية وإجتماعية مع أخصّائيين نفسانيين وإجتماعيين.

وحسب إحصائيات أعدّتها المندوبية الجهوي للمرأة بقفصة بخصوص حالات العنف المسلّط على المرأة في سنة 2019، فإنّ العنف الجسدي والنفسي واللفظي والاقتصادي، هو أكثر أشكال العنف الذي تعرضّت له النساء ضحايا العنف بنحو 183 عمليّة عنف من مجموع 245 مسجلة لدى مصالح مندوبية المرأة.

ولفتت نبوية عرفة في هذا السّياق إلى أن من بين النساء اللاتي تعرّضن للعنف وتعهّدت بهنّ مندوبية المرأة بقفصة في سنة 2019، نساء تعرّضن لأكثر من نوع من العنف.

وكشفت نفس الاحصائيات أن النساء المتزوّجات هنّ أكثر النساء اللاتي تعرّضن للعنف من بين النساء ضحايا العنف بنسبة 77 بالمائة وأنّ أكثر من 75 بالمائة من النساء ضحايا العنف اللاتي تتعهدت بهنّ مندوبية المرأة بقفصة تعرّضن للعنف من طرف الزوج أو الطليق أو الخطيب.

أمّا عن المستوى التعليمي للنساء ضحايا العنف فقد بيّنت ذات الاحصائيات أن 30 مرأة ممن تعهدت بهنّ مندوبية المرأة لهنّ مستوى إبتدائي وثانوي و12 مرأة لهنّ مستوى جامعي فيما بلغ عدد النساء الامّيات ضحايا العنف إثنين من مجموع النساء ضحايا العنف.

وأشار من ناحية أخرى تقرير للفرقة المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل صلب منطقة الامن الوطني بقفصة أنّ هذه الفرقة سجّلت كامل سنة 2019 نحو 790 شكاية تهم العنف اللفظي وسوء المعاملة وهي كلّها جرائم عنف مادّي ارتكبها رجال ضدّ نساء، منها 680 شكاية حول عنف إرتكبه أزواج ضدّ زوجاتهنّ حسب هذا التقرير الذي تحصّلت عليه (وات).