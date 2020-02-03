بداية من يوم الأربعاء..اضطراب في توزيع مياه الشرب بهذه المناطق..

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بمعتمديتي وادي الليل والجديدة من ولاية منوبة والمنطقة العليا بالمباركة وجبل عمار من ولاية أريانة، وذلك بداية من الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء 05 فيفري 2020.

ومن المنتظراستئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة السادسة من مساء يوم الخميس 06 فيفري 2020.

وأوضحت أن هذا الانقطاع سببه أشغال ربط تقوم بها الشركة على القناة الرئيسية لجلب المياه (قطر 600مم) باتجاه صنهاجة من ولاية منوبة، في إطار تدعيم الموارد المائية لتحسين التزويد بالماء الصالح للشرب خلال صائفة 2020.