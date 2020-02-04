هكذا سيكون الطقس اليوم

يتميّز طقس اليوم الثلاثاء 4 فيفري 2020 بسحب عابرة بأغلب الجهات ثم تتكاثف تدريجيا بالشمال مع أمطار متفرقة أثناء الليل.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات والمرتفعات وتصل مؤقتا إلى 100 كلم/س في شكل هبات أثناء الليل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية الجهات و البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال وخليج الحمامات ومضطرب ببقية السواحل.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى عامة بين 17 و 23 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 23 و 28 درجة ببقية المناطق.