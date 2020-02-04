هام/ اجراءات جديدة للحصول على فيزا “شنغن”.. وهذه التفاصيل

دخلت الإجراءات الجديدة المتعلقة بالحصول على تأشيرة “شنغن”، التي أعلنت عنها المفوضية الأوروبية مؤخرا ، حيز التنفيذ ابتداء من الأحد 2 فيفري 2020.

وتتعلق الشروط الجديدة، بتمديد آجال طلب التأشيرة من 3 أشهر إلى 6 أشهر قبل السفر مع إمكانية تمديد التأشيرة لحاملها لمدة اطول إضافة إلى فتح بوابة إلكترونية للطلب، فيما أشارت المفوضية الأوروبية الأوروبية إلى أن جميع طالبي تأشيرة شنغن الراغبين في الحصول عليها بدءا من أول فيفري سيخضعون إلى رمز تأشيرة شنغن الجديد.

كما تقرر رفع رسوم طلب التأشيرة من 60 أورو سيرتفع إلى 80 أورو، بينما يتعين على طالبي التأشيرة الذين كانوا يدفعون رسوم طلب التأشيرة من قبل 35 أورو أنهم سيدفعون 40 أورو، مقابل تواصل إعفاء الأطفال إلى عمر 6 سنوات من الرسوم.

وأكّدت المفوضية الأوروبية أيضا أن القانون الجديد يقدم آلية لفحص ما إذا كان يجب تغيير رسوم التأشيرة أوالبقاء كما هي كل ثلاث سنوات.