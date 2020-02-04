قلب تونس يحمّل الفخفاخ مسؤولية تعثر مسار تشكيل الحكومة

حمّل حزب قلب تونس في بيان له على اثر انعقاد مجلسه الوطني، إلياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة كامل المسؤوليّة في ما لوحظ من عدم قدرة وارتباك وتعثّر في مسار تشكيل الحكومة، بسبب ضبابيّة رؤيته وانعدام وجود برنامج حقيقي إضافة إلى إقصاء طيف واسع من القوى السياسية والكتل النيابيّة من المشاورات.

وطالب الحزب بالتسريع في تشكيل الحكومة وتصويب المقاربة المعتمدة في ذلك خصوصا أمام تعقّد الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتدهور المقدرة الشرائيّة للفئات الضعيفة والمتوسّطة.

كما أكّد وفق ما جاء في البيان، على صواب خيار حكومة الوحدة الوطنيّة واعتبارها الحلّ الأمثل للخروج من الأزمة الخانقة والعامّة التي تمرّ بها البلاد.