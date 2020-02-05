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فحوى المكالمة الهاتفيّة التي دارت بين قيس سعيّد وعبد المجيد تبّون

2020/02/05 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أعلنت رئاسة الجمهورية مساء الثلاثاء 4 فيفري 2020 ان الرئيس قيس سعيد أجرى بعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قدم له خلاله التعازي باسمه الخاص وباسم الشعب التونسي في ضحايا الحادث الأليم الذي جد اليوم بمنطقة المشروحة التابعة لولاية عنّابة.

ونقل بلاغ صادر عن الرئاسة نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن سعيد تعبيره عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

يشار الى ان منطقة المشروحة الجزائرية شهدت صباح أمس الثلاثاء حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح.
وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن الحادث الذي وقع على الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بلحرش نجم عن انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط سوق أهراس-عنابة وسقوطها في منحدر.
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