تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يكون الطقس، الخميس 06 فيفري 2020، محليا كثيف السحب بالشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون مؤقتا رعدية وسحب عابرة بالجنوب.

وتسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا وتتراوح القصوى بين 11 و 16 درجة بالشمال و الوسط وتكون في حدود 9 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 15 و20 درجة بالجنوب.

وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س ببقية المناطق.

البحر محليا شديد الهيجان فهائج بالشمال وبخليج الحمامات و هائج فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

وتكون السماء، غدا الجمعة، مغشاة بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بالشمال والسواحل الشرقية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتتراوح القصوى عامة بين 15 و 20 درجة وتكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات الغربية.

وتهب الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواح الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق في حين يكون البحر مضطربا بالشمال ومتموجا بالسواحل الشرقية.