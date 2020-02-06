عاجل/اغتصاب قاصر وتصويرها: ايقاف المتهم الرئيسي في الجريمة..وهذه التفاصيل..

في متابعة لجريمة اغتصاب تلميذة على يد قصر في ولاية الكاف تمكنت الوحدات الأمنية فجر اليوم الخميس 6 فيفري 2020 من ايقاف الفاعل الرئيسي في قضية الاغتصاب وتصوير الضحية عارية.

وحسب ما نقلته قناة نسمة قد تم ايقاف الجاني البالغ من العمر 19 سنة في العاصمة ووقع تحويله إلى مصدر التفتيش بالكاف.

من جهة أخرى تم تشكيل خلية لمتابعة الحالة الصحية و النفسية والاجتماعية للفتاة المتضررة ولعائلتها تشرف عليها مندوبة حماية الطفولة بالكاف في إطار العمل الشبكي مع باقي الأطراف المتدخلة من صحة وشؤون اجتماعية وأمن و تربية وأمن الى جانب معتمد الجهة وذلك بناء على قرار تعهيد صادر عن قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالكاف.