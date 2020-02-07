محاولة اقتحام منزل عون أمن بسوسة .. وهذه التفاصيل

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2020/02/07 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسوسة فجر اليوم الجمعة 7 فيفري 2020 من القبض على منحرف محلّ 15 منشور تفتيش باعتباره المتهم الرئيسي ضمن عصابة تقطن بحي الكازمات بالمدينة حاولت ليلة البارحة إقتحام منزل عون بحي مجاور.

ووفق إذاعة “موزاييك” كان أفراد العصابة متسلحين بآلات حادة وأنّ أسباب الحادثة تعود إلى معركة عنيفة جدّت الأسبوع الماضي بين عائلتين وتواصلت على مدى أيام وأنّ ذلك دفع الوحدات الأمنية للتدخل وإيقاف 3 عناصر شاركوا في المعركة.محل 13 منشور تفتيش من أجل السرقة والسلب والعنف الشديد.

ونقلت موزاييك عن مصدر أمني أنّ زعيم العصابة الموقوف محل 13 منشور تفتيش من أجل السرقة والسلب والعنف الشديد وأنّ محاولة اقتحام منزل عون الأمن جاءت للانتقام منه كرد فعل على الإيقافات مضيفا أنّ الأبحاث جارية عن بقية أفراد العصابة.

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