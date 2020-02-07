بين ميناء حلق الوادي ومطار تونس قرطاج: احباط عملية تهريب لكمية هامة من الماريخوانا والقنب الهندي

تمكن الفريق المشترك للتفتيش الأمني بمطار تونس قرطاج ، صباح أمس الخميس مجددا من احباط محاولة تهريب 1.5 كلغ من الماريخوانا كانت مخفية في شكل لفائف داخل أمتعة مسافرة أجنبية قادمة من أبيدجان وفق نشرته الادارة العامة للديوانة في بلاغ لها اليوم الجمعة .

وقالت الادارة العامة للديوانة ان أعوان الوحدة البحرية للديوانة بميناء حلق الوادي ضبطوا مساء أمس الخميس، على إثر تفتيش إحدى البواخر الأجنبية الراسية بالميناء 55 غرام من مخدر القنب الهندي مخفية بغرفة الضابط الميكانيكي وعثروا على كميات من السجائر تحمل علامات أجنبية مخفية لدى أفراد الطاقم.