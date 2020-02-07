وفاة الطبيب الذي اكتشف فيروس كورونا

توفّي مساء الخميس 6 فيفري 2020 لي وين ليانغ الطبيب الصيني الذي حذر في ديسمبر الماضي من انتشار فيروس كورونا الجديد نتيجة إصابته بالفيروس في مدينة ووهان الصينية وفقا لما نقل موقع “سي إن إن” الإلكتروني عن وسائل إعلام رسمية صينية.

وكانت السلطات الصينية قد استجوبت الطبيب لي وين ليانغ واتهمته بنشر إشاعات عبر الإنترنات والإخلال بالسلم الاجتماعي في الصين بعد نشره تحذيرات من انتشار نسخة متطورة من فيروس كورونا.

وتم نقل الطبيب الصيني الذي كان يعتقد أن الفيروس الجديد هو نسخة مطورة من مرض سارس إلى المستشفى يوم 12 جانفي الماضي بعد إصابته بالفيروس عبر العدوى من إحدى المريضات وتأكد إصابته بالمرض يوم 1 فيفري الجاري.

يذكر أن الفيروس تسبب في وفاة نحو 560 شخصًا في الصين فيما امتدت الإصابات بالمرض لتشمل 250 حالة في 25 دولة حول العالم، وأصيب الآلاف بالمرض في الصين.