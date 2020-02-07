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مبروك كورشيد: “لقاء الفخفاخ بالقروي والغنوشي كانت محاولة لإنزاله من الشجرة”

2020/02/07 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

علق النائب عن تحيا تونس مبروك كرشيد على لقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بكل من إلياس الفخفاخ ونبيل القروي في منزله الشخصي.

وقال كرشيد، في تصريح إذاعي اليوم الجمعة، 07 فيفري 2020، أن لقاء البارحة هو نصف الطريق الصحيح للفخفاخ، حسب قوله

واعتبر أن رئيس الحكومة المكلف قد أخطأ خطأ جسيما عندما سيج نفسه وأحاط بنفسه أشخاصا سيجوه وعزلوه عن بعض الأطراف، مشبها إياه بمن صعد إلى الشجرة من فوق.

وأوضح أن اللقاء الذي تم في منزل الغنوشي هو محاولة لإنزاله من الشجرة بأخف الأضرار، ولكن ذلك صار متأخرا وأفقده هيبته.

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