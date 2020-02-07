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اثر اجتماعه مع الفخفاخ/ محمد عبّو: “لسنا معنيّين بالمشاركة في الحكومة”

2020/02/07 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قال اليوم الجمعة 07 فيفري 2020 الأمين العام للحزب التيار الديمقراطي محمد عبو عقب لقائه المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، إنه أبلغ هذا الأخير أن التيار الديمقراطي مبدئيا غير معني بمشاورات تشكيل الحكومة.

وأوضح محمد عبو في تصريح لشمس اف أم أن الفخفاخ طرح بعض الأسماء التي قد تكون ضمن الفريق الحكومي المرتقب لكن التيار يرى أنها لا تؤدي الغاية حسب تعبيره.

وصرح عبو أن تونس بلغت مرحلة من الفساد السياسي والتسبب بما لا يسمح بنجاح أي برنامج.

وتابع أن عدة أطراف من المعنيين بتشكيل الحكومة وغير المعنيين مورطين في الفساد السياسي.

ومن المنتظر أن يعقد التيار الديمقراطي اجتماع يوم الأحد للحسم في هذا الموضوع.

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