تونس: هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم ويوم غد…

يكون الطقس اليوم السبت مغيم جزئيا بأغلب الجهات و الريح من القطاع الشرقي بالشمال و من القطاع الجنوبي بالوسط و الجنوب قوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

اما البحر قليل الاضطراب فمضطرب بالشمال و الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 17 و 21 درجة وفي حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية.

ويوم غد الأحد تكون السحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بالشمال و الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س.

اما البحر قليل الاضطراب و الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى عامة بين 17 و 21 درجة وفي حدود 15 درجة بالمرتفعات.