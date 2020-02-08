تونس: هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم ويوم غد…

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2020/02/08 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يكون الطقس اليوم السبت مغيم جزئيا بأغلب الجهات و الريح من القطاع الشرقي بالشمال و من القطاع الجنوبي بالوسط و الجنوب قوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

اما البحر قليل الاضطراب فمضطرب بالشمال و الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 17 و 21 درجة وفي حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية.

ويوم غد الأحد تكون السحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بالشمال و الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س.

اما البحر قليل الاضطراب و الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى عامة بين 17 و 21 درجة وفي حدود 15 درجة بالمرتفعات.

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