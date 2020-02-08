“كشف ميديا” منصة الكترونية تغطي الجوانب الاقتصادية للشمال الغربي ستدخل الخدمة شهر افريل 2020

تعكف جمعية ” بنا ” المهتمة بالتنمية والإعلام على اعداد منصة إعلامية الكترونية لمتابعة ملفات اقتصادية تغطي اساسا جهة الشمال الغربي، ستدخل الخدمة شهر أفريل 2020 .

وسترتكز هذه المنصة التي اطلق عليها اسم “كشف ميديا” بدرجة أولى على جهة الشمال الغربي تحديدا ولايات سليانة وجندوبة وباجة والكاف، وستقدم تقارير دورية تتضمن لتحاليل واستنتاجات منطلقة مما يتوفر لديها من مادة من خلال المقالات المكتوبة والفيديوهات القصيرة المصورة، وفق ما افادت به “وات” احد مؤسسي المنصة ، الصحفية خولة بوكريم.

وسينشر هذا المشروع الشبابي، الذي أسسه صحفيين تونسيين (خولة بوكريم وأيمن طويهري)، مادة ثرية تقوم على مصادر البيانات المفتوحة والشهادات الحية علما وان جمعية “بنا ” تتخذ من ولاية سليانة مقرا لها.

ونشرت بوكريم عدة تحقيقات استقصائية عن الفساد المالي وحقوق الإنسان وتحصلت على عدة جوائز وطنية وتصدرت ترتيب أفضل 10 إعلاميات عربيات يعملن في وسائل إعلام مؤثرة في حين اختير تحقيق الطويهري عن عمالة الأطفال واستغلالهم كأفضل التحقيقات العربية من قبل الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية.