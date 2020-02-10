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المنستير / إلقاء القبض على شخص محل 03 مناشير تفتيش

سوسة/ إلقاء القبض على شخص محلّ عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة مختلفة

2020/02/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

افادت وزارة الداخلية في بلاع لها أنه في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلّة بالأمن العام والسّعي المتواصل لإلقاء القبض على العناصر المُفتش عنها وتقديمها إلى العدالة، تمكّنت يوم 09 فيفري 2020 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة من إلقاء القبض على شخص (32 سنة قاطن الجهة) صادرة في شأنه 04 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة مُختلفة من أجل تورّطه في قضايا عدليّة موضوعها “السّرقة وتكوين وفاق”.

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بسوسة 01، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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