عاجل/ تطورات جديدة في قضية اغتصاب فتاة الكاف على يد قصر..

في متابعة لتطورات قضية اغتصاب فتاة عمرها 15 سنة بالكاف علي يد 4 اطفال اعمارهم 11 و14 و16 و19 سنة تم القاء القبض على المتهمين الاربعة .

وحسب ما اوردته اذاعة موزاييك تم الاستماع الى الطفلة من طرف قاضي الاسرة حيث اكدت انه تم اغتصابها بعد تخديرها وقد تم فصلها عن عائلتها التي رفضتها واعتبرت انها مذنبة.

وبالنسبة لوالدها فمازال يرقد بالمستشفى بعد ان تعرض لجلطة قلبية جراء الصدمة.

وقد تم توفير مختصين نفسيين واجتماعيين للطفلة في محاولة لدمجها مجددا في نفس المدرسة الاعدادية مع امكانية توفير حماية قضائية لها في حال تواصل رفض عائلتها لها واستحالة دمجها في نفس المدرسة .