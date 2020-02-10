فتح تحقيق في وفاة الطبيب مكتشف”فيروس كورونا”

هام/الشركة الجهوية للنقل ببنزرت تنتدب 68 عاملا..وهذه التفاصيل…

تونس: هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم ويوم غد…

اثر اجتماعه مع الفخفاخ/ محمد عبّو: “لسنا معنيّين بالمشاركة في الحكومة”

جندوبة/من بينهم طبيب: الاحتفاظ بـ3 اشخاص بصدد تهريب كمية من الادوية والاقراص المخدرة

2020/02/10 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تم الاحتفاظ بثلاثة اشخاص من بينهم جزائري وطبيب صحة عمومية بالمستشفى المحلي بغار الدماء بجندوبة، بعد ضبطهم بسيارة معدة للكراء محملة بكمية من الادوية والاقراص المخدرة كانوا ينوون تهريبها الى القطر الجزائري عبر احدى المنافذ التابعة لمعتمدية غار الدماء، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة اسكندر الزغلامي (وات).

واوضح الزغلامي، ان احدى الفرق التابعة للحرس الوطني ضبطت مساء يوم السبت المنقضى سيارة في اتجاه الحدود الجزائرية محملة بنحو 7800 من الأقراص المختلفة و11 وصفة طبية ذات علاقة واضحة بالأقراص والأدوية التي كانت معدة للتهريب.

واضاف انه سيتم القيام بعدد من الاختبارات والأبحاث قبل احالة المحتفظ بهم على التحقيق.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn