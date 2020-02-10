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التيار الديمقراطي يعلن رفضه لعرض الياس الفخفاخ.. وهذه التفاصيل

2020/02/10 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أعلن حزب التيار الديمقراطي اليوم الإثنين 10 فيفري 2020 في بيان له، رفضه للعرض المقدم من المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، بإعتباره لن يمكنه من تأدية دوره في الحكومة الذي يسعى من خلاله لتطبيق رؤيته في تطبيق القانون ومكافحة الفساد.

وعبر المجلس الوطني للتيار الديمقراطي عن إدانته لتدخل بعض الأطراف السياسية في قرارات الفخفاخ، حتى لا تكون حكومة تقطع مع التطبيع مع الفساد وتكرّس منظومة التوافق المغشوش حسب نصب البيان.

وقال الحزب إنه سيواصل المشاروات مع إلياس الفخفاخ، على أساس أن يكون للحزب وزارات من صلاحياتها الحد من الفساد المستشري في البلاد.

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