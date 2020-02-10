فظيع/شاب يقتل جدته..وهذه التفاصيل..

تمكنت مصالح الامن في الجزائر من القاء القبض على شاب نفذ جريمة قتل بشعة في حق جدته.

وتفيد تفاصيل الجريمة التي وقعت في بلدية بني عمران الجبلية ان شاب يبلغ من العمر 20 سنة قام بقتل جدته البالغة من العمر 84 سنة مقيمة بمسكنها بمفردها بمدينة بني عمران، حيث استغل الفرصة للدخول إليها وضربها بالمطرقةوتركها تسبح في دمها وقام بسرقة مالها ولاذ بالفرار.

وحسب ما نقله موقع الخبر الجزائري عن مديرية الأمن بومرداس، فإن التحريات اثبتت قيام الجاني بالجريمة دون رحمة وشفقة في حق جدته وقد تم إيداعه السجن بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو.