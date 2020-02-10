طفل الـ15 سنة يتعرّض لعمليّة “براكاج” بواسطة سكّين.. وهذه التفاصيل

عزل امرأة يشتبه في إصابتها بأنفلونزا الخنازير في القصرين..

وزارة الصحة: أعراض الاصابة بالنزلة الموسمية الناتجة عن فيروس “أ” أكثر حدة هذه السنة

سمير الوافي لقيس سعيّد: ” مواقفك أقوى من قدراتك .. ولسانك أطول من يدك”

فظيع/شاب يقتل جدته..وهذه التفاصيل..

2020/02/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت مصالح الامن في الجزائر من القاء القبض على شاب نفذ جريمة قتل بشعة في حق جدته.

وتفيد تفاصيل الجريمة التي وقعت في بلدية بني عمران الجبلية ان شاب يبلغ من العمر 20 سنة قام بقتل جدته البالغة من العمر 84 سنة مقيمة بمسكنها بمفردها بمدينة بني عمران، حيث استغل الفرصة للدخول إليها وضربها بالمطرقةوتركها تسبح في دمها وقام بسرقة مالها ولاذ بالفرار.

وحسب ما نقله موقع الخبر الجزائري عن مديرية الأمن بومرداس، فإن التحريات اثبتت قيام الجاني بالجريمة دون رحمة وشفقة في حق جدته وقد تم إيداعه السجن بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn