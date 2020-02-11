الصين/عدد ضحايا فيروس كورونا يتجاوز الألف قتيل واصابة أكثر من 42 الف شخص..

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى ألف و17 قتيلا، والمصابين إلى 42 ألفا و638 شخصا.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة،نشرته وكالة الأناضول التركية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، بلغ 108 حالة وفاة.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد وفيات فيروس كورونا، فاق عدد الوفيات جراء متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد المعروف باسم “سارس” بين عامي 2002 و2003.

وقد توفي 774 شخصا من وباء سارس غالبيتهم في الصين، وفق منظمة الصحة العالمية، فيما أن عدد الوفيات من فيروس كورونا سجلت ألف و17 شخصا خلال شهر واحد.

و”كورونا” عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والأخير الجديد هو السابع من بين ذات العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوى وحتى الوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ويذكر أن ظهر الفيروس الغامض في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان الصينية إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف جانفي الماضي.