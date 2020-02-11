فيروس “AH1N1”: وزارة الصحة تنصح المواطنين باتباع هذه الاجراءات الوقائية..

افادت وزارة الصحة في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، أنّها تتابع عن كثب تطوّر الحالة الوبائيّة للنزلة الموسميّة “القريب” عبر هياكلها المنتشرة على كامل تراب الجمهورية، مؤكدة أنّ حالة النّزلة الموسميّة تعتبر مستقرّة ومطمئنة إلى حدّ اليوم.

وأوضحت الوزارة ان شهر جانفي شهد كالمعتاد تسجيل طفرة لفيروسات النزلة الموسمية بنسبة 66 بالمائة للإصابات بفيروس “أ” “ايتش1 ان 1” (AH1N1)، وهي نفس الحالة الوبائية العالمية تقريبا حسب المنظمة العالمية للصحّة المقدرة ب 70 بالمائة للإصابات بهذا الفيروس.

وأشارت الى أن الوضعية الوبائية تعتبر عادية بالنسبة للفترة الحالية حيث لم يطرأ أي تغيير على الثلاثة فيروسات المسببة للنزلة الموسمية، “أ” “ايتش 3 ان 2″ و”أ” “ايتش1 ان 1” وفيروس “ب” المتواجدة في تونس منذ عشر سنوات.

وجددت وزارة الصحّة تأكيدها، على ضرورة إتّباع جملة من النّصائح الى نهاية موسم الشتاء، داعية في هذا الصدد الى ضرورة تجنب الاتصال الوثيق بمرضى النزلة الموسميّة أو “ال?ريب”، وغسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات في اليوم، واستعمال المنديل الورقي عند السعال والعطس ورميه مباشرة في سلة المهملات، اضافة الى تهوئة المنازل باستمرار ولمدة نصف ساعة في اليوم على الأقل، وزيارة الطبيب إذا شعر المريض بضيق التنفس على سبيل المثال أو عند تسجيل حرارة مرتفعة رغم استعمال الدّواء.