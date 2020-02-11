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سمير ديلو: “التيار الديمقراطي يحارب الفساد لفظيّا فقط.. ومن لديه ملف ضدّ النهضة يتوجّه به للقضاء”

2020/02/11 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

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أكّد النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة سمير ديلو اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020 أنّ “أعضاء حزب التيار الديمقراطي يتصورون أنهم أبطال في مكافحة الفساد لكن ذلك لفظيا فقط أما على أرض الواقع فلا يوجد شئ”.

وأضاف ديلو في تصريح لـ “شمس أف أم” أن “عدم الثّقة متبادل بين حركة النهضة والتيار الديمقراطي…وليس هو الحزب الوحيد الذي يحمل برنامجا لمكافحة الفساد”.

وتابع “التشبث بوزارة فقط أمر مبالغ فيه” متابعا “من لديه اتهامات ضد الحركة وقياداتها لا يحملها بشعارات في لافتات وانما يضعها في ملف ويتوجه بها الى القضاء”، مشددا على أنّ التيار الديمقراطي لم يقدم أي ملف للقضاء ضد النهضة، وان اتهاماته لم تتجاوز تصريحات في البلاتوات.

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