اتحاد الشغل يدين السماح للرياضيين التونسيين بمواجهة ”الصهاينة”..

ذكرى تنشر مقطع الفيديو الذي اتّهمت عمّها علاء الشّابي بحذفه

صور/في مرتفعات القصرين: الكشف عن مخيم للارهابيين..وهذا ما تم حجزه..

سيدي حسين/ إلقاء القبض على شخص من أجل السرقة بالنطر..

عبد اللّطيف المكي يكشف عن ملامح حكومة إلياس الفخفاخ وعدد الاحزاب المشاركة فيها..

2020/02/11 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

كشف القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي اليوم الثلاثاء، عن جانب من ملامح حكومة إلياس الفخفاخ المرتقبة وكواليسها، متوقعا الانتهاء من تشكيلها قريبا.

وقال في تصريح لاذاعة”الجوهرة أف أم” إنّ المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، سيوزّع اعضاء حكومته بالتناسب مع التمثيل البرلماني، مشيرا الى تكوينها بالتناصف تقريبا بين حزبية وتكنوقراط. كما كشف في ذات السياق عن 7 حقائب وزارية للنهضة.

وأكد أنّ إلياس الفخفاخ متمسّك بحياديّة الوزارات ذات السيادة وفي حال فتحها للأحزاب فسيقع التّفاوض بشان هذه الوزارات على حدة.
وتابع أنّه تم الحديث في البداية عن مشاركة 10 احزاب إلا أنه بقي منها 9 أحزاب أبدت استعدادا للمشاركة في الحكومة ملمّحا أن قلب تونس قد يكون خارج الحكومة وفق ما جاء في تصريحات.

ورجّح القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف مكي بلوغ نهاية الترتيبات بخصوص شكل الحكومة النهائي وأن يتمكّن الياس الفخفاخ من الإعلان عن حكومته قريبا، متوقّعا وجود الحزام السياسي المناسب لهذه الحكومة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn