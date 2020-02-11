عبد اللّطيف المكي يكشف عن ملامح حكومة إلياس الفخفاخ وعدد الاحزاب المشاركة فيها..

كشف القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي اليوم الثلاثاء، عن جانب من ملامح حكومة إلياس الفخفاخ المرتقبة وكواليسها، متوقعا الانتهاء من تشكيلها قريبا.

وقال في تصريح لاذاعة”الجوهرة أف أم” إنّ المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، سيوزّع اعضاء حكومته بالتناسب مع التمثيل البرلماني، مشيرا الى تكوينها بالتناصف تقريبا بين حزبية وتكنوقراط. كما كشف في ذات السياق عن 7 حقائب وزارية للنهضة.

وأكد أنّ إلياس الفخفاخ متمسّك بحياديّة الوزارات ذات السيادة وفي حال فتحها للأحزاب فسيقع التّفاوض بشان هذه الوزارات على حدة.

وتابع أنّه تم الحديث في البداية عن مشاركة 10 احزاب إلا أنه بقي منها 9 أحزاب أبدت استعدادا للمشاركة في الحكومة ملمّحا أن قلب تونس قد يكون خارج الحكومة وفق ما جاء في تصريحات.

ورجّح القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف مكي بلوغ نهاية الترتيبات بخصوص شكل الحكومة النهائي وأن يتمكّن الياس الفخفاخ من الإعلان عن حكومته قريبا، متوقّعا وجود الحزام السياسي المناسب لهذه الحكومة.