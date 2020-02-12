عاجل/طائرة”درون” تتجسّس على منزل الرئيس قيس سعيد: الأجهزة الأمنية تتدخل..وهذه التفاصيل..

لحظ ليلة اول امس أنّ طائرة “هيلوكبتر” عسكرية تابعة لقوات الجيش الوطني، تدخلت في منطقتي المنيهلة و حي التضامن ليلا، وقد اكدت صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الأربعاء،ان تدخلها اتى اثر بعد رصد إشارة ضوئية قرب منزل رئيس الجمهورية قيْس سعيّد.

و ذكرت الصحفية، أنه بعد التحرّيات تبيّن أنّ الإشارة الضوئية تعود لطائرة مسيّرة “درون”، يُرجح إرسالها قرب محيط منزل الرئيس للتجسّس، وفق نفس المصدر.

و أضافت الصحيفة أنّ وحدات الحرس الوطني فتحت تحقيقا للكشف عن تفاصيل الحادثة التي جدّت مساء يوم 10 فيفري 2020، مشيرة إلى وجود شكوك تحوم حول جهة معيّنة تقوم بالتجسّس على الرئيس، و قامت الأجهزة المختصة بتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية إقامة الرئيس في منطقة المنيهلة، وفق نفس المصدر.