تفاصيل القبض على شخصين مفتش عنهما من أجل الإنتماء لتنظيم ارهابي..

تمكنت مصلحة التوقي من الإرهاب ببنزرت يوم أمس الثلاثاء 11 فيفري 2020، من القبض على عنصر سلفي تكفيري مفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس 01 من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وصادر في شأنه حكما بالسجن لمدة 36 سنة.

وأكد الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، أنه ، وفي نفس السياق وبعد نصب كمين تمكنت دورية مشتركة بين مصلحة التوقي من الإرهاب بتونس وفرقة الأبحاث والتفتيش بمنوبة، من القبض على عنصر صادر في شأنه عدة مناشير تفتيش لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس 1 من أجل الانتماء الى تنظيم إرهابي وأحكاما بالسجن لمدّة 36 سنة.

وقال الجبابلي في تصريح لاذاعة شمس أف أم أن هذا الموقوف هو من المناشدين لمختلف التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها وتربطه علاقات مع جماعات إرهابية متواجدة بالخارج مفتش عنها لفائدة وحدات أمنية وقضائية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.