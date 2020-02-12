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فيديو/سقوط امرأة من الطابق الثاني بعد شجار مع شقيقها..وهذه التفاصيل..

2020/02/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تم مساء امس العثور على جثة امراة وهي ام لطفلين بعد سقوطها من الطابق الثاني لمنزلها في المنستير .

وحسب شهادة ابنتها فان خلاف جد بينها وبين شقيقها قبل العثور عليها ملقاة وقد تم فتح تحقيق في الغرض وايقاف شقيقها في انتظار ما ستكشفه الابحاث للتاكد ما اذا كانت عملية انتحار او ان شقيقها قام بدفعها وقتلها.

وافاد فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية في تصريح لموزاييك ان الابحاث وتقرير الطب الشرعي سيكشف ما اذا كانت جريمة جنائية من عدمها.

سقوط أم لزوز صغار من الطابق الثاني بعد شجار مع خوها

إنتحار أم جريمة قتل ؟ سقوط أم لزوز صغار من الطابق الثاني بعد شجار مع خوها #SbehEnnes

Publiée par Mosaïque FM sur Mercredi 12 février 2020

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