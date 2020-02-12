عاجل/مقتل امرأة بعد سقوطها من الطابق الثاني: معطيات وتفاصيل جديدة في القضية..

في متابعة لحادثة العثور على امراة ملقاةمن الطابق الثاني لعمارة بحي الرياض من ولاية المنستير كشف الناطق باسم محاكم المنستير فريد بن جحا ان شقيق الهالكة اعترف خلال التحقيق معه، أن اخته ألقت بنفسها من الطابق الثاني من الشقة التي تقيم بها مع طفليها (بنت 12 عاما وولد 8 سنوات) وزوجها الذي تبيّن أنها على خلاف معه.

وأضاف المصدر ذاته في تصريح لجوهرة اف ام ان التحقيق متواصل في غياب اعتراف الشقيق بالجريمة الذي انكر رواية دفع أخته من الطابق الثاني، مؤكدا في المقابل وجود شك كبير حول تورطه المحتمل في ارتكاب الجريمة الشنيعة.

وبخصوص ما راج من أخبار عن علاقة مسترابة بين الهالكة وخالها، دعا المسؤول القضائي إلى عدم انتهاك حرمة الحياة الخصوصية للضحية من خلال ترويج اشاعات غير مؤكدة وغير ثابتة.