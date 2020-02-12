غازي الشواشي: ” التيار الديمقراطي غير راض على الأسماء المقترحة لتولي وزارتي الداخلية والعدل”

قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي اليوم الاربعاء إن التيار الديمقراطي “غير راض عن الأسماء المقترحة لتولي وزارتي الداخلية والعدل”، ويطالب بتمكينه من حقيبة وزارية رابعة تنضاف الى اقتراح رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ على الحزب بتولي ثلاث حقائب وزارية .

وأضاف الشواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن التيار كبقية الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة ، يطالب بتكوين حكومة سياسية بامتياز، لذلك يريد أن يتولى أربع حقائب وزارية، مشيرا الى ان حركة النهضة تطالب بوزارة سادسة تنضاف الى اقتراح الفخفاخ عليها بخمس حقائب.

ولفت الى ان أن حركة الشعب تطالب من ناحيتها بأن تتولى حقيبة ثالثة اضافة الى ما اقترحه الفخفاخ عليها والمتعلق بحقيبتين، ونفس الشأن بالنسبة لحزب تحيا تونس.

ورجح أن تمر حكومة الفخفاخ في كل الحالات، قائلا ان ان مطالب الأحزاب بخصوص المحاصصة، هو تحمل للمسؤولية وتمتين للحزام السياسي الداعم للحكومة المقبلة، حتى تستطيع القيام بالاصلاحات المطلوبة.

وأكد الشواشي أن الفخفاخ سيعرض الاتفاق الاخير حول برنامجه وتشكيلته الحكومية على الأحزاب، مشيرا الى أن التيار ينتظر الأسماء المستقلة المقترحة لتولي حقائب حساسة ، ومن ثمة سيتم عرض ذلك على المجلس الوطني للحزب، الذي سيتولى بدوره الموافقة على اقتراح الفخفاخ أو رفضه.

يذكر أن إلياس الفخفاخ، سيقدم الحصيلة النهائية لمشاورات تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ، بعد غد الجمعة 14 فيفري الجاري، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف اليوم الأربعاء.