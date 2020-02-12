في المنزه/ القبض على شخص مرتكب لسلسلة من “البراكاجات”..

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه إثر تعرض إمراة يوم 11 فيفري 2020 إلى عملية سلب لهاتفها الجوال ومبلغ مالي من قبل مجهول عمد إلى تهديدها بواسطة سلاح أبيض أثناء تواجدها أمام إحدى المحلات التجارية بالمنار 2 تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمنزه وبعد عمليات تمشيط من ضبط المظنون فيه رغم تعمده بمجرد مشاهدته لأعوان الأمن محاولة الإعتداء عليهم بواسطة سلاح أبيض ورشهم بواسطة غاز مشل للحركة ومحاولة الإعتداء عليهم بالعنف.

بتفتيشه تم حجز الهاتف الجوال والمبلغ المالي محل السرقة.

وبمزيد التحري تبين أن المظنون فيه محل 05 مناشير تفتيش لفائدة وحدات امنية وهياكل قضائية مختلفة.

بمراجعة النيابة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.