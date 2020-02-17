إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بصفاقس و ضبط 34 شخصا

تمكنت الوحدات التابعة لفرقة الشرطة العدلية بصفاقس الشمالية، أمس الأحد، من ضبط شاحنة على متنها 34 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 11 و33 سنة من بينهم 4 أطفال، ويحملون جنسية دول افريقية مختلفة، كانوا صحبة شخصين (سائق الشاحنة ومرافقه).

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه بالتحري مع سائق الشاحنة ومرافقه، اعترفا بنقلهم للأشخاص المذكورين إلى منطقة حقونة من ولاية صفاقس، للمشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وذلك بالتنسيق مع شخصين أخرين، مشيرة الى أنه تم حجز مبلغ مالي قدره 1300 دينارا بحوزتهما.

وأضافت أنه تم بعد تعميق التحريات، تم القبض على أحد منسقي عملية الإجتياز، فيما تم إدراج الطرف الثاني بالتفتيش والذي تبين لاحقا أنه منظم عملية الإجتياز.

وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية في شأن 3 أشخاص (سائق الشاحنة ومرافقه ومنظم عملية الإجتياز)، وإدراج منظم العملية الرئيسي بالتفتيش.