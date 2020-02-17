إلقاء القبض ببنزرت على عنصر تكفيري محل حكم بالسجن لمدة سنة

تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، أول أمس السبت، بناء على معلومات وبعد نصب كمين محكم، من القاء القبض على عنصر تكفيري (26 سنة) أصيل معتمدية تينجة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه بالتحري معه تبين أنه محل تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1 من أجل تورطه في قضية ذات صبغة إرهابية موضوعها “الاشتباه في الانضمام الى تنظيم ارهابي”، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنة واحدة.

وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به لمواصلة التحريات معه، واتخاذ ما يتعين في شأنه.