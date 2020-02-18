تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يغشى السماء، صباح الثلاثاء ضباب محلي وتظهر سحب عابرة بأغلب المناطق تكون أكثر كثافة بمناطق أقصى الشمال الغربي مع نزول بعض الأمطار الضعيفة.

وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية من40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30كلم/س ببقية الجهات.

ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات ومتموجا ببقية السواحل في حين تسجل الحرارة استقرارا نسبيا وتتراوح الدرجات القصوى عامة بين 18 و 23 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية.

وتظهر، غدا الاربعاء، سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالشمال وبالمناطق الشرقية وتهب الرياح من القطاع الشمالي قوية من 50 على 70 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 35 كلم/س داخل البلاد.

ويكون البحر شديد الاضطراب فهائجا بالشمال ومتموجا بخليج قابس ومضطربا فشديد الاضطراب ببقية السواحل في حين تتجه الحرارة نحو انخفاض نسبي وتتراوح القصوى بين 14 و 18 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 18 و23 درجة ببقية الجهات .