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بواخر تابعة لبلدان أعضاء بمنظمة حلف الشمال الأطلسي راسية بميناء حلق الوادي: وزارة الدفاع توضح..

2020/02/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أوضحت وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء أن تونس هي منطقة عبور كغيرها من الدول وان البواخر الراسية بالميناء التجاري بحلق الوادي تابعة لبلدان أعضاء بمنظمة حلف الشمال الاطلسي (الناتو)، وهي ايطاليا وكندا واليونان وتركيا وذلك في اطار ارساء روتيني ولاعتبارات لوجستية.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، بأن هذه البواخر التابعة لمنظمة “الناتو”، قد تحصلت على ترخيص مسبق وفق الاجراءات القانونية المعمول بها للارساء خلال الفترة من 17 الى 21 فيفري بالميناء التجاري بحلق الوادي.
وياتي هذا التوضيح وفق ذات البلاغ على اثر ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ارساء بواخر تركية بالميناء التجاري بحلق الوادي .

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