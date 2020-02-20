من بينهم طفل/وفاة 3 أشخاص وجرح آخرين في حادثتي دهس..وهذه التفاصيل..

جد مساء أمس، حادث مرور على مستوى منطقة العريبات من معتمدية هرقلة (ولاية سوسة)، اسفر عن وفاة طفل (14سنة) بعد أن صدمته شاحنة عندما كان على متن دراجة عادية.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية فقد أثار هذا الحادث، ردود فعل لدى مواطني المنطقة، الذين أغلقوا الطريق على مستوى مكان الحادث، مطالبين بتركيز مخفض للسرعة، وتزامن ذلك مع وصول شاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس، والتي انزلقت لتصدم المواطنين المحتجين، مما أسفر عن وفاة شخصين من بينهما عمدة منطقة هرقلة، الذي كان متواجدا صحبة معتمد المنطقة في إطار محاولات اقناع المواطنين المحتجين بفتح الطريق بعد قيامهم بغلقها.

هذا وأسفر الحادث أيضا عن إصابة مواطنين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة.