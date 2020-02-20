سيدي حسين/ إلقاء القبض على شخصين من أجل ترويج الأقراص المخدرة..

افادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس أنه إثر توفر معلومات لدى الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين مفادها إندماج شخص (39 سنة قاطن الجهة) في مجال ترويج الأقراص المخدّرة.

تمّ إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة وبنصب كمين محكم للمظنون فيه يوم 19 فيفري 2020 تمّ إلقاء القبض عليه وبتفتيشه تفتيشا دقيقا تمّ العثور لديه على علبة من الأقراص المخدّرة تحتوي على 100 قرص إعترف بشرائها من لدن شخص ثانٍ مقابل مبلغ مالي قدره 400 دينار بغاية الإتجار بها كما تمّ العثور لديه على مبلغ مالي متأتٍ من عائدات ترويج الأقراص المخدّرة.

هذا وبجلب المظنون فبه الثاني تمّ العثور لديه على أقراص مخدّرة.

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 02، أذنت بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها “مسك قصد البيع لمادة مخدّرة مدرجة بالجدول أ”.