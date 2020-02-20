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أثار جدلا واسعا/ الفرق بين وزير و وزير دولة

2020/02/20 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أفاد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار، بأن منصب وزير الدولة لهُ دلالة بروتوكولية بالأساس وجاء في إطار الترضية السياسية لكل من حزب حركة النهضة المُتمثل في الوزير أنور معروف وحزب التيار الديمقراطي المُتمثل في الوزير محمد عبو واصفا هذه التسمية بأن “ضجيجها أكبر من طحينها” وفق تعبيره.

وأكّد أستاذ القانون الدستوري في تصريح لإذاعة “اكسبراس اف ام” بأن وزير الدولة ليس أعلى منصبا من باقي الوزراء مُفسرا بأن هذه التسمية ذات دلالة بروتوكولية مثلا في الإحتفالات الرسمية وغيرها بحيث يكون الترتيب على أساس وزارات السيادة ووزير الدولة وباقي الوزرات ثم كتاب الدولة حسب قوله.

وأضاف عبد الرزاق مختار بأن منصب وزير الدولة كان قد أُعتمد سابقا في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وكان يُمنح للوزراء المُقربين من الرئيس وقتها حسب تعبيره.

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