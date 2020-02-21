كاس تونس لكرة القدم :برنامج مقابلات الدور السادس عشر



في ما يلي برنامج مقابلات الدور السادس عشر لكاس الحبيب بورقيبة لكرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020 التي ستدور ايام الجمعة 28 والسبت 29 فيفري والاحد 1 والاربعاء 11 مارس :

الجمعة 28 فيفري 2020

في ملعب برج العامري (س14 دون حضور الجمهور)

اتحاد برج العامري – القلعة الرياضية

السبت 29 فيفري 2020

في ملعب الشابة (س14)

الهلال الشابي – اتحاد بنقردان

في ملعب القيروان (س14)

الشبيبة القيروانية – النادي الافريقي

في ملعب تطاوين (س12)

اتحاد تطاوين – جمعية اريانة

في ملعب منزل تميم (س14)

نادي كرة القدم بمنزل تميم – سبورتينغ بن عروس

في ملعب سجنان (س14)

معالي سجنان – وداد الحامة

الاحد 1 مارس 2020

في ملعب الرجيش (س14)

مستقبل الرجيش – النادي الصفاقسي

في ملعب بوسالم (س14)

اتحاد بوسالم – قوافل قفصة

في ملعب عقارب (س14)

كوكب عقارب – مستقبل المرسى

في جربة حومة السوق (س12)

جمعية جربة – نادي حمام الانف

في ملعب المتلوي (س14)

نجم المتلوي – مستقبل وادي الليل

في ملعب قرمبالية (س14)

قرمبالية الرياضية – النادي البنزرتي

في ملعب شماخ (س14)

الزيتونية الرياضية بشماخ – الاتحاد المنستيري

في ملعب باردو (س14)

الملعب التونسي – مستقبل سليمان

الاربعاء 11 مارس 2020

في ملعب السبيخة (س14)

مستقبل السبيخة – الترجي الرياضي

في قربة (س14)

النادي القربي – النجم الساحلي