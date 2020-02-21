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أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 21 فيفري

كاس تونس لكرة القدم :برنامج مقابلات الدور السادس عشر

2020/02/21 غير مصنف


في ما يلي برنامج مقابلات الدور السادس عشر لكاس الحبيب بورقيبة لكرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020 التي ستدور ايام الجمعة 28 والسبت 29 فيفري والاحد 1 والاربعاء 11 مارس :
الجمعة 28 فيفري 2020
في ملعب برج العامري (س14 دون حضور الجمهور)
اتحاد برج العامري – القلعة الرياضية

السبت 29 فيفري 2020
في ملعب الشابة (س14)
الهلال الشابي – اتحاد بنقردان
في ملعب القيروان (س14)
الشبيبة القيروانية – النادي الافريقي
في ملعب تطاوين (س12)
اتحاد تطاوين – جمعية اريانة
في ملعب منزل تميم (س14)
نادي كرة القدم بمنزل تميم – سبورتينغ بن عروس
في ملعب سجنان (س14)
معالي سجنان – وداد الحامة

الاحد 1 مارس 2020
في ملعب الرجيش (س14)
مستقبل الرجيش – النادي الصفاقسي
في ملعب بوسالم (س14)
اتحاد بوسالم – قوافل قفصة
في ملعب عقارب (س14)
كوكب عقارب – مستقبل المرسى
في جربة حومة السوق (س12)
جمعية جربة – نادي حمام الانف
في ملعب المتلوي (س14)
نجم المتلوي – مستقبل وادي الليل
في ملعب قرمبالية (س14)
قرمبالية الرياضية – النادي البنزرتي
في ملعب شماخ (س14)
الزيتونية الرياضية بشماخ – الاتحاد المنستيري
في ملعب باردو (س14)
الملعب التونسي – مستقبل سليمان

الاربعاء 11 مارس 2020
في ملعب السبيخة (س14)
مستقبل السبيخة – الترجي الرياضي
في قربة (س14)
النادي القربي – النجم الساحلي

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