وزيرة المرأة تدعو الى اعتماد رؤية عربية موحدة لمناصرة حقوق المرأة في اتجاه دعم مكاسب النساء ..

دعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي الى اعتماد رؤية عربية موحدة لمناصرة حقوق المرأة في

اتجاه دعم مكاسب النساء العربيات في ظل التحديات التي تعيشها المرأة اليوم من أجل إعادة وحدة المجتمعات والأسر وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية. الذي يستوجب تطوير مكانة النساء ودعم اندماجهن في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

واستعرضت العبيدي خلال اللقاء الذي جمعها امس الجمعة بمقر الوزارة بعضو منظمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة ورئيس الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة شريف الطحان المسار التاريخي للتجربة التونسية في مجال تكريس حقوق المرأة منذ الحركة الإصلاحية في بداية القرن الماضي مرورا بإصدار مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 وصولا الى المصادقة على دستور الجمهورية الثانية سنة 2014

وذكرت العبيدي في هذا الشأن بمختلف الجهود الوطنية المبذولة في المجالين التشريعي والمؤسساتي من أجل تدعيم هذه المكاسب التي ساهمت في استرجاع مكانة تونس في محيطها الإقليمي والدولي وفي اختيارها لاحتضان عديد المواعيد الدولية الهامة لا سيما القمة الدولية للأسرة خلال ماي 2020 والمؤتمر الدولي “تونس عاصمة لطفولة دون عقاب بدني” جوان 2020

من جهته استعرض عضو منظمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة شريف الطحان مختلف مجالات تدخل الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة لا سيما في مجال تنفيذ الهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة وتمكين المرأة والفتاة منوها بالتجربة التونسية الرائدة في مجال تكريس حقوق المرأة.

وعبر الطحان عن استعداد الاتحاد لخلق مجالات تعاون مع الوزارة لا سيما في مجال تمكين النساء عبر تبادل التجارب وتقريب وجهات النظر من أجل مساهمة فاعلة للمرأة في التنمية المستدامة.