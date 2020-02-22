تنبيه لمستعملي الطريق/بلاغ مروري بمناسبة سباق مارطون قرطاج

بمناسبة تنظيم الدورة السادسة لسباق مارطون قرطاج الذي سيُقام يوم الأحد 23 فيفري 2020 بضاحية قرطاج.

تدعو وزارة الداخلية – إدارة شرطة المرور مستعملي الطريق وخاصة متساكني ضاحية قرطاج وسيدي بوسعيد والمرسى أنه يستحسن تجنب إستعمال الطرقات التالية:

شارع الحبيب بورقيبة قرطاج وشارع البيئة قبالة جامع مالك ابن أنس وذلك يوم الأحد 23 فيفري 2020 بداية من الساعة 08.00 وإلى غاية نهاية التظاهرة علما وأنه سيقع فتح هذه الطرقات تدريجيا مع تقدم السباقات.

هذا وتدعو إدارة شرطة المرور مستعملي الطريق إلى التحلي بالسياقة الهادئة وإحترام قانون الطرقات وإشارات أعوان المرور كما تُعول على حسن تفهمكم ضمانا لسلامة الجميع.