انتحار معتمرة في مكة المكرمة..وهذه جنسيتها..

هذا عدد الدول العربيّة التي سجّلت فيها اصابات بفيروس “كورونا”

بعد 7 سنوات: محمّد عبو يرد على تصريح منسوب اليه

عاجل/أثار ذعر العاملين: وزارة الصحة تكشف تفاصيل وأسباب تواجد طاقم طبي إيطالي بمستشفى الرابطة..

سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية للمطالبة بحق ولاية سيدي بوزيد “في المشاركة في الحكومة”

2020/02/24 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

نفذ عدد من الناشطين في المجتمع المدني من ولاية سيدي بوزيد اليوم الاثنين وقفة احتجاجية بساحة محمد البوعزيزي للمطالبة بتشريك الكفاءات من ابناء الجهة في الحكومة .

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بحق ولاية سيدي بوزيد في المشاركة في الحكومة وفي التمييز الايجابي.

وعبر المتحد ث باسم المحتجين أنور جوادي (ناشط بالمجتمع المدني) في تصريح لوات عن “استنكاره لعدم تشريك ولاية سيدي بوزيد -الولاية التي اندلعت منها شرارة الثورة التونسية- في حكومة الياس الفخفاخ وعن رفضه لاقصاء ولاية سيدي بوزيد من السلطة رغم توفر الكفاءات من ابناء الجهة القادرين على المشاركة في الحكومة “، وفق تعبيره.

واعتبر يوسف الجلالي الناشط بالمجتمع المدني ان هذه الوقفة الاحتجاجية لا تمت بصلة بعقلية ما اسماه ب”الجهويات” انما تتنزل في اطار الحرص على تكريم جهة سيدي بوزي التي ضحى ابناؤها ” بمستقبلهم وصحتهم وحياتهم إبان الثورة” .

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn