سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية للمطالبة بحق ولاية سيدي بوزيد “في المشاركة في الحكومة”

نفذ عدد من الناشطين في المجتمع المدني من ولاية سيدي بوزيد اليوم الاثنين وقفة احتجاجية بساحة محمد البوعزيزي للمطالبة بتشريك الكفاءات من ابناء الجهة في الحكومة .

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بحق ولاية سيدي بوزيد في المشاركة في الحكومة وفي التمييز الايجابي.

وعبر المتحد ث باسم المحتجين أنور جوادي (ناشط بالمجتمع المدني) في تصريح لوات عن “استنكاره لعدم تشريك ولاية سيدي بوزيد -الولاية التي اندلعت منها شرارة الثورة التونسية- في حكومة الياس الفخفاخ وعن رفضه لاقصاء ولاية سيدي بوزيد من السلطة رغم توفر الكفاءات من ابناء الجهة القادرين على المشاركة في الحكومة “، وفق تعبيره.

واعتبر يوسف الجلالي الناشط بالمجتمع المدني ان هذه الوقفة الاحتجاجية لا تمت بصلة بعقلية ما اسماه ب”الجهويات” انما تتنزل في اطار الحرص على تكريم جهة سيدي بوزي التي ضحى ابناؤها ” بمستقبلهم وصحتهم وحياتهم إبان الثورة” .