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رفيق عبد السلام يعلّق على زيارة أمير قطر: “من لا يشكر النّاس لا يشكر الله”

2020/02/25 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

تقدّم القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام بالشكر لأمير قطر تميم بن حمد اثر المساعدات التي قدّمها الى تونس وخاصّة في أوقات الضيق معتبرا أن من لايشكر الناس على فضلهم كأنه لم يشكر الله.

وعبّر عبد السلام في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” عن “أمله في ان تكون هذه الزيارة تتويجا لشراكة مستقبلية متينة ودائمة تقوم على الاحترام والاخوة وتبادل المنافع بين الاشقاء في السراء والضراء” معتبرا ان “الواجب الاخلاقي والسياسي يقتضي فعلا الاعتراف بفضل الصديق والشريك خصوصا في أوقات الضيق “مضيفا “ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله”.

يذكر ان أمير قطر تميم بن حمد يؤدي اليوم الاثنين الى تونس زيارة رسمية ستستمر اليوم وغدا وجاءت بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد حسب ما اعلنت الرئاسة في بلاغ صادر عنها.

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