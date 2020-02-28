بنزرت : الحماية المدنية نفّذت 4722 تدخّلا ميدانيا خلال سنة 2019 و36 حملة تحسيسية منذبداية السنة الحالية

بلغ مجموع التدخلات العامة لمصالح الحماية المدنية في ولاية بنزرت خلال السنة المنقضية 4722 تدخّلا ميدانيا أي بمعدل 13 عملية تدخّل يوميا ، وفق ما ذكره لمراسل (وات) المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي.

وعلى صعيد النشاط التحسيسي بلغ عدد المنتفعين من الحملات التحسيسية التي نفذتها هذه المصالح منذ بداية شهر جانفي من السنة الجارية في مجال الإسعافات

الأولية برياض الأطفال والفضاءات التربوية الابتدائية منها والثانوية ، 850 فردا بين إطارات تربوية وتنشيطية و تلمذية وأطفال.

وأوضح نفس المصدر ان هذه الحملات التوعوية والتكوينية تندرج صلب البرامج والأنشطة التفاعلية لمصالح الحماية المدنية مع محيطها وشملت بالخصوص رياض الأطفال بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن من خلال تنفيذ 13 حملة تحسيسية انتفع منها 28 إطارا ومنشّطا و196 طفلا بينما تم تنفيذ 16 حملة تحسيسية في المدارس الابتدائية انتفع منها 33 إطارا تربويا و352 تلميذا وتلميذة و7 حملات تحسيسية بالمعاهد الثانوية انتفع منها 21 إطار تدريس و220 تلميذا وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية .

وأضاف في ذات السياق انه بالتوازي مع تواصل تنفيذ هذه الحملات التحسيسية يجري العمل بالتعاون مع المصالح المتدخّلة الرسمية منها والجمعياتية، على تنفيذ برنامج نموذجي لبعث نواد للحماية المدنية بالمؤسسات التربوية من اجل ترسيخ ثقافة الحماية المدنية والمساعدة الذاتية لدى الناشئة وأيضا لغرس روح المبادرة والعمل التطوّعي من أجل المساهمة في حماية الأرواح البشرية والممتلكات العامة والخاصة .